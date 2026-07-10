Irak İslami Direnişi: Silah bırakmayacağız

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Irak İslami Direniş Cephesi, hiçbir koşulda silah bırakmayacağını duyurarak; askeri ve güvenlik kapasitesini artırma ve güçlerinin hazırlık seviyesini yükseltme kararlılığını yineledi.

Cuma gecesi geç saatlerde Irak İslami Direnişi tarafından yayımlanan açıklamada, "Silahımız asla pazarlık konusu değildir; aksine o bizim akidemiz ve omuzlarımızdaki ahdimizdir." ifadeleri kullanıldı.

Mevcut askeri kapasiteyle yetinmeyeceklerini vurgulayan Direniş Cephesi, "İsrail ve ABD" tarafından yöneltilen tehditlerin boyutuyla orantılı olarak, askeri güçlerini her açıdan geliştirmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Hamidavi de Irak Hükümetine ve üst düzey yetkililere yönelik sert bir uyarıda bulundu. Hamidavi, hükümet yetkililerinin "direnişin iradesine tabi olması" gerektiğini savundu.

Hamidavi ayrıca, son dönemde düzenlenen cenaze törenlerine halkın gösterdiği yoğun katılımı siyasi bir mesaj olarak yorumladı. Bu kitlesel katılımı "milyonluk bir halk referandumu" olarak nitelendiren Hamidavi, Iraklıların bu vesileyle İslami Direnişe ve grubun silahlı gücüne olan desteğini bir kez daha teyit ettiğini öne sürdü.