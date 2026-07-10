Elektrik Bakanı: Runaki projesi elektrik tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağladı

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Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanı ve Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed, 24 saat kesintisiz elektrik sağlayan Runaki projesinin elektrik tüketimini yüzde 40 oranında azalttığını, ayrıca benzin fiyatlarında düşüş ve petrol üretiminde artış beklendiğini söyledi.

Kurdistan24'e özel röportaj veren Kemal Muhammed, enerji ve yakıt sektöründeki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dokuzuncu Kabine döneminde karşılaşılan koronavirüs salgını ve petrol ihracatının durdurulması gibi zorluklara rağmen, 8250 megavatlık güçlü bir elektrik altyapısının oluşturulduğunu ifade eden Muhammed, Runaki projesinin önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Toplam 1 milyon 950 bin aboneden 1 milyon 500 bini şu anda 24 saat kesintisiz elektrik hizmetinden yararlanıyor. Bu proje, elektrik tüketiminde yüzde 40’lık bir tasarruf sağladı. Örneğin, daha önce 100 megavat tüketen bölgeler, şu an sadece 60 megavat tüketiyor."

Akıllı sayaç sistemine de değinen Elektrik Bakanı, 253 milyon dolarlık bir bütçeyle hayata geçirilen bu sistemden vatandaşların yüzde 85'inin faydalandığını ve bu sayede sektördeki 34 yıllık bir sorunun çözüldüğünü belirtti.

Akaryakıt piyasasına ilişkin verileri de paylaşan Doğal Kaynaklar Bakan Vekili, Kürdistan Bölgesi’nin günlük benzin ihtiyacının 5 milyon litre olduğunu ifade etti. Sınır kapılarının açılması ve ithalatın artmasıyla birlikte benzin fiyatlarının 1000 dinarın altına gerilediğini belirten Muhammed, önümüzdeki iki hafta içinde normal benzinin litre fiyatının 850 dinara kadar düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Petrol üretimine dair güncel rakamları paylaşan Bakan, şu anda günlük 180 bin varil petrol üretildiğini; bunun 50 bin varilinin iç tüketime, 130 bin varilinin ise ihracata ayrıldığını söyledi. Üç yabancı şirketin bölgeye dönüşüyle birlikte, eylül ayında üretim seviyesinin eski kapasitesine ulaşmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Son olarak, federal hükümetle varılan güvenlik mutabakatına değinen Kemal Muhammed, "Irak Başbakanı, güvence verdi. Sahaları korumak amacıyla bölgeye güçlü bir savunma hattı yerleştirildi." ifadelerini kullandı.