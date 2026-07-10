Zaho’da dev altyapı hamlesi: Kent merkezinde 246 kilometre yol asfaltlandı

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Kürdistan Bölgesi Hükümetinin altyapıyı güçlendirme stratejisi kapsamında Zaho Bağımsız İdaresi’nde başlatılan dev imar hamlesi meyvelerini veriyor. Şehir merkezinde 246 kilometre, kırsal bölgelerde ise 285 kilometreye ulaşan yol çalışmalarıyla Zaho’nun çehresi değişirken; modern altyapı yatırımları hem vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor hem de ticari taşımacılığa büyük ivme kazandırıyor.

Yıllardır beklenen hizmete kavuşan Xerabebabkê Mahallesi, yürütülen çalışmalarla modern bir çehre kazanıyor. Toplam 2 milyar 750 milyon dinar maliyetle hayata geçirilen proje; 5,5 kilometre yolun yapımı ve asfaltlanması ile 4 kilometrelik kaldırım inşasını kapsıyor. Projenin yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

Zaho genelinde yürütülen kalkınma planı, sadece mahallelerle sınırlı kalmayıp kent merkezi ve kırsal bölgeleri de kapsıyor. Edinilen bilgilere göre sadece Zaho kent merkezinde şu ana kadar 246 kilometre yol asfaltlandı ve 134 kilometre kaldırım inşa edildi. Hizmet seferberliği köyleri de kapsayacak şekilde genişletilerek; Batifa ve Zaho sınırları içerisindeki köy yollarında toplam 285 kilometrelik asfaltlama ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Bölgedeki değişim, vatandaşlar ve şoförler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 2005 yılından bu yana Xerabebabkê Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllardır bu mahalledeyiz; yazın toz, kışın ise çamurdan dışarı çıkamıyorduk. Hükümetin bu yatırımı sayesinde yaşamımız kolaylaştı, mahallemiz modern bir görünüme kavuştu."

Tır şoförleri ise yeni yapılan yolların kent içindeki trafik yoğunluğunu azalttığını, bunun da ticari malların taşınmasında hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağladığını belirtti.

Zaho Bağımsız İdaresi’nde yürütülen bu kapsamlı imar hamlesi, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin altyapıyı güçlendirme ve temel hizmetleri tüm bölgelere ulaştırarak vatandaşların yaşam standartlarını yükseltme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.