Soran’da yol projeleri trafik güvenliğini artırdı

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Kürdistan Bölgesi’nin Soran Bağımsız İdaresi’nde çift şeritli yolların inşası ve mevcut yolların kalite standartlarının yükseltilmesi, sadece trafik güvenliğini artırmakla kalmadı; aynı zamanda turistik merkezlere yönelik yerli ve yabancı turist akınını daha önce görülmemiş bir seviyeye taşıdı.

Erbil ilindeki turistik alanların yaklaşık yüzde 80’ini bünyesinde barındıran Soran Bağımsız İdaresi, turizmde "altın çağını" yaşıyor. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin öncelik verdiği yol projeleri, bölgeye gelen ziyaretçilerin konforunu ve güvenliğini doğrudan olumlu etkiledi.

Bölgeyi ziyaret eden turistler, yeni yollar sayesinde ulaşımın kolaylaştığını belirtiyor. Kerkük’ten gelen bir ziyaretçi, "Eskiden yollar çok kötüydü ve buraya ulaşmamız 3 saatten fazla sürüyordu. Şimdi ise çift şeritli yollar sayesinde 2,5 saatte, son derece konforlu bir şekilde varabiliyoruz." dedi.

Bağdat ve Irak’ın diğer kentlerinden gelen turistler de yolların çift şeritli hale getirilmesinin trafik kazası riskini azalttığını ve ulaşımı hızlandırdığını vurguluyor. Bölgedeki değişim uluslararası düzeyde de dikkat çekiyor. Finlandiya’dan 20 yıl sonra memleketine dönen bir gurbetçi, "Kürdistan’ın doğası ile burada gördüğüm imar ve kalkınma düzeyi Avrupa ile yarışacak seviyede." ifadelerini kullandı.

Hükümet, son yedi yıl içerisinde Soran’ın en kritik ve turistik noktalarında 20 kilometreden fazla çift şeritli yol projesini hayata geçirdi. Bu yatırımlar sayesinde, binlerce turistin akın ettiği tatil günlerinde bile artık trafik sorunu yaşanmıyor.

Soran’daki yol projeleri sadece bir ulaşım hizmeti değil, bölge ekonomisinin "can damarı" olarak görülüyor.