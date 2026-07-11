Suriye'de DAİŞ'in üst düzey ismi yakalandı

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Suriye’de düzenlenen geniş kapsamlı güvenlik operasyonlarında, terör örgütü DAİŞ’in üst düzey liderlerinden "Firas Daghr"in yakalandığı duyuruldu.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından, bugün (11 Temmuz 2026 Cumartesi) yapılan resmi açıklamada, operasyonla birlikte Şam’da son dönemde meydana gelen patlamaların sorumlusu olan terör hücresinin çökertildiği belirtildi. Operasyon kapsamında suikastlar düzenlemek ve örgüte finansman sağlamakla suçlanan çok sayıda diğer örgüt yöneticisinin de yakanaldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı özel birimlerin Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak yürüttüğü operasyonlar; Şam ve çevresindeki Kutayfe, Seyyide Zeyneb, Kudsaya ve Eş el-Verver bölgelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlar neticesinde hücrenin tüm üyelerinin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Firas Daghr’ın örgütün sözde "Lübnan ve Filistin Valisi" pozisyonuna getirildiği, aynı zamanda örgütün sözde halifesinin özel koruması olarak görev yaptığı tespit edildi.

Bakanlık açıklamasına göre hücre üyelerinin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla Dera vilayetinde çok sayıda kuyumcu soygunu gerçekleştirdikleri belirlendi.

Suriye İçişleri Bakanı Enes el-Hattab, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından hücre üyelerinin kimliklerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Suriye Turizm Bakanlığı yakınlarında meydana gelen iki ayrı patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi de yaralanmıştı.