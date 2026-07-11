Tahran’ın doğusunda patlama sesleri duyuldu

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İranlı yetkililer, Tahran'ın doğusunda duyulan ve paniğe neden olan patlama seslerinin, güvenlik güçlerince yürütülen kontrollü mühimmat imha operasyonundan kaynaklandığını açıkladı.

Tahran’ın doğusundaki Pakdeşt ve Gıyamdeşt bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin resmi açıklama geldi.İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na açıklama yapan Pakdeşt Belediye Başkanı Peyman Şükrizade, söz konusu patlamaların mühimmat imha operasyonlarından kaynaklandığını duyurdu.

Belediye Başkanı, "Durum tamamen kontrol altındadır; halkımız için herhangi bir endişe veya güvenlik riski söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

İran güvenlik güçleri, geçtiğimiz aylarda yaşanan 40 günlük savaşın ardından patlamamış mühimmatları ve savaş kalıntılarını temizlemek amacıyla bir dizi özel operasyon yürütüyor. İmha edilen mühimmatların büyük çoğunluğunun, çatışmalar sırasında Tahran’daki çeşitli hedeflere fırlatılan ancak teknik sebeplerle infilak etmeyen İsrail ve ABD menşeli füze ve dronlardan oluştuğu ifade ediliyor. İranlı yetkililer, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla bu kalıntıları imha ediyor.