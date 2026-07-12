Neçirvan Barzani: Graham, Kürdistan halkının değerli bir dostuydu

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın vefatı dolayısıyla derin üzüntülerini dile getirerek, Graham’ı "Kürdistan halkının değerli bir dostu" olarak nitelendirdi.

Neçirvan Barzani, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar), X sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, Senatör Lindsey Graham’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Neçirvan Barzani, "Senatör Lindsey Graham’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi Kürdistan halkının değerli bir dostuydu." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Senatör Graham’ın Kürdistan’a yönelik sergilediği kesintisiz desteği her zaman saygıyla anılacaktır. Bu acı kayıp vesilesiyle ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum."

Lindsey Graham’ın biyografisi ve siyasi kariyeri

Lindsey Olin Graham, 10 Temmuz 1955'te Güney Karolina eyaletinin Central şehrinde doğdu. Ailesi küçük bir işletme sahibi olan Graham, genç yaşta hem annesini hem de babasını kaybetti. Graham, Güney Karolina Üniversitesinden psikoloji alanında lisans, hukuk alanında ise doktora derecesiyle mezun oldu.

Hukuk eğitiminin ardından 1982-1988 yılları arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev yaptı. Askeri savcı ve avukat olarak görev yapan Graham, bir dönem Almanya'da hizmet verdi. Daha sonra Hava Kuvvetleri Yedek Güçlerine katılan Graham, 2015 yılında "Albay" rütbesiyle emekli oldu.

Siyasi kariyerine 1990'lı yılların başında Güney Karolina Temsilciler Meclisi üyesi olarak başladı. 2002 yılında ilk kez Senatör seçilen Graham, vefatına kadar bu koltuktaki yerini korumayı başardı.

Stratejik bölgelerde güçlü bir Amerikan askeri varlığının sürdürülmesini savunan Graham, ittifak kurma konusundaki pragmatik yaklaşımıyla da biliniyordu.

Washington'da Kürdistan Bölgesi liderliği ile olan derin bağlarıyla tanınan Graham, Kürt haklarının ve Peşmerge güçlerinin en güçlü savunucularından biri olarak kabul ediliyordu.