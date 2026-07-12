Mesrur Barzani, Katar halkı ve Al Sani ailesine taziyelerini sundu

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Al Sani ailesine ve Katar halkına en derin taziyelerini sundu.

Başbakan Barzani, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar), X sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Katar Baba Emir'i Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin (Yüce Allah rahmet eylesin) vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik." ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında Başbakan Barzani, şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle kardeşim Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, saygıdeğer Al Sani ailesine ve kardeş Katar halkına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Yüce Allah'tan merhuma rahmet, mekanının cennet olmasını niyaz ediyor, ülkesine ve halkına sunduğu hizmetlerin hayırla mükafatlandırmasını; ailesine, yakınlarına ve aziz Katar halkına sabır ve metanet diliyoruz."

Katar'da "Baba Emir" olarak tanınan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 12 Temmuz 2026 Pazar sabahı 74 yaşında hayatını kaybetti.

1995 ile 2013 yılları arasında Katar'ın yönetimini üstlenen Şeyh Hamed, "Modern Katar'ın Mimarı" olarak kabul ediliyor. Onun iktidarı döneminde Katar; ekonomi, doğal gaz ihracatı ve küresel diplomasi alanlarında büyük bir atılım gerçekleştirerek dünya sahnesinde stratejik bir konuma ulaştı. Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında kendi isteğiyle iktidarı oğlu Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'ye devretmişti.