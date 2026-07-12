Başbakan Barzani'den Lindsey Graham için taziye mesajı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, hayatını kaybeden ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için bir taziye mesajı yayımladı. Başbakan Barzani, Graham’ın Kürdistan halkına sağladığı kesintisiz desteğin önemine vurgu yaptı.

Mesrur Barzani, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar), X sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Senatör Lindsey Graham’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine, ABD Senatosu Başkanlığına ve üyelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Kürdistan halkı, onun dostluğunu ve kesintisiz desteğini her zaman hatırlayacaktır."

It is with deep sorrow and sadness that I learned of the passing of Senator Lindsey Graham. I extend my heartfelt condolences to his family, loved ones, and the leadership and members of the U.S. Senate. The people of Kurdistan will always remember his friendship and steadfast… — Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 12, 2026

Lindsey Graham’ın biyografisi ve siyasi kariyeri

Lindsey Olin Graham, 10 Temmuz 1955'te Güney Karolina eyaletinin Central şehrinde doğdu. Ailesi küçük bir işletme sahibi olan Graham, genç yaşta hem annesini hem de babasını kaybetti. Graham, Güney Karolina Üniversitesinden psikoloji alanında lisans, hukuk alanında ise doktora derecesiyle mezun oldu.

Hukuk eğitiminin ardından 1982-1988 yılları arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev yaptı. Askeri savcı ve avukat olarak görev yapan Graham, bir dönem Almanya'da hizmet verdi. Daha sonra Hava Kuvvetleri Yedek Güçlerine katılan Graham, 2015 yılında "Albay" rütbesiyle emekli oldu.

Siyasi kariyerine 1990'lı yılların başında Güney Karolina Temsilciler Meclisi üyesi olarak başladı. 2002 yılında ilk kez Senatör seçilen Graham, vefatına kadar bu koltuktaki yerini korumayı başardı.

Stratejik bölgelerde güçlü bir Amerikan askeri varlığının sürdürülmesini savunan Graham, ittifak kurma konusundaki pragmatik yaklaşımıyla da biliniyordu.

Washington'da Kürdistan Bölgesi liderliği ile olan derin bağlarıyla tanınan Graham, Kürt haklarının ve Peşmerge güçlerinin en güçlü savunucularından biri olarak kabul ediliyordu.