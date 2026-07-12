İran, Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir gemiyi hedef aldığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir ticari geminin hedef alındığını ve Katar’daki bir ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu belirtildi.

Söz konusu geminin "Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut denizcilik yasalarını ve düzenlemelerini ihlal etmesi" nedeniyle hedef alındığını belirtilen açıklamada ayrıca, Katar’da bulunan bir ABD askeri üssünün bombalandığı bilgisine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), daha önce bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran'a yönelik 140 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Operasyonda savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve hassas güdümlü mühimmat kullanan savaş gemilerinin de görev aldığı bildirilmişti.

ABD’nin operasyonlarını "topraklarına yönelik saldırı" olarak nitelendiren İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nı süresiz olarak trafiğe kapattığını duyurmuştu. Eş zamanlı olarak Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik karşı saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.