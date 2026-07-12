Hasan Basri Yalçın’dan S-400 açıklaması

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, F-35 programına geri dönmek isteyen Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400'leri BAE'ye göndereceği haberleriyle ilgili, "S-400'ler meselesinin F-35'ler meselesiyle zırnık kadar alakası yok. Bir spekülasyon üzerinden bunları tartışmak bana makul gelmiyor." dedi.

Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı tedariki ve F-35 programına geri dönmek için Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne göndereceği iddiasıyla ilgili konuştu.

Habertürk canlı yayınına katılan Hasan Basri Yalçın, bu konuya dair bir soru üzerine şunları söyledi:

"Çok uzun yıllardır, S-400'ün alındığı dönemlerde bile aynı şeyi söylüyordum. S-400'ler meselesinin F-35'ler meselesiyle zırnık kadar alakası yok. O dönem 'S-400'ler Türkiye'de olursa F-35'lerin açıklarını ortaya çıkarır' gibi bir argüman ortaya konulmuştu. Bu argümanın gerçekliğinin olmadığı bugün herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla meselenin tekrar tekrar getirilip aynı yere dayandırılması bende şöyle bir izlenim yaratıyor. Bir bahaneyi yeniden su yüzüne çıkarmak gibi bir sonuç.

Bunun üzerinde Türkiye'nin şu an itibariyle doğrudan durmasının uygun olmadığını düşünüyorum. Yani S-400 meselesi, F-35 meselesi bugünden yarına karara bağlanacak meseleler değil. Şu da olabilir; bir başka ülkeye satışı gerçekten gündeme gelecek olursa, o zaman alıcı ülke başta olmak üzere, Rusya bir tarafta olmak üzere müzakereler yapılabilir. Ama bir spekülasyon üzerinden bunları tartışmak şu an itibariyle bana çok makul gelmiyor."