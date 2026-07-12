Körfez İşbirliği Konseyi'nden İran'a uyarı

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atan saldırılarını sert bir dille kınadı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar) resmi bir açıklama yayınlayarak, Tahran yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik süregelen saldırı ve ihlallerinin tekrarlanmaması konusunda kararlı bir uyarıda bulundu.

Budeyvi, İran'ın uluslararası sulardaki ticari gemileri hedef alan tehlikeli saldırılarının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

KİK Genel Sekreteri, Tahran’ın eylemlerinin, deniz güvenliğinin yanı sıra küresel ekonomi ve ticaret akışına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ABD güçleri, Devrim Muhafızları Ordusunun onaylanmayan bir rotayı kullandığı gerekçesiyle bir ticari gemiye ateş açmasının ardından, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar) sabaha karşı İran'a yönelik askeri operasyon düzenledi.

Diğer yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran genelinde yaklaşık 140 askeri hedefin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın büyük bir hata yaptığını ve şimdi bunun bedelini ödediğini belirtti.