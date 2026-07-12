Erdoğan’dan Katar’ın eski Emiri için taziye mesajı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Katar’ın eski Emiri (Baba Emir) Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "çok kıymetli dostum" olarak hitap ettiği eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Başbakanlığı döneminde merhum Al Sani ile uluslararası alanda yakın bir mesai yürüttüklerini hatırlatan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

Erdoğan mesajının devamında, "Başta değerli kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.