Katz: Ordumuz İran’a yönelik askeri operasyon hazırlıklarını tamamladı

2 saat önce

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordusuna İran toprakları içinde bağımsız bir askeri operasyona hazırlık emri verildiğini ve şu anda en üst düzeyde teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Katıldığı bir televizyon programında Orta Doğu'daki bölgesel dinamikleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizini değerlendiren Savunma Bakanı Katz, ülkesinin İran’a yönelik askeri hazırlıklarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun her an askeri bir angajmana girmeye hazır olduğunu belirten Bakan Katz, ordunun ABD’nin katılımı olmaksızın İran topraklarında müstakil bir askeri operasyon yürütmesi için bizzat kendisi ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından doğrudan yetkilendirildiğini vurguladı.

İsrail güçlerinin tüm operasyonel hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Katz, ordunun verilecek görevleri icra etmek üzere emir beklediğini sözlerine ekledi.

Orta Doğu'daki gerilim, bu yılın 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik koordineli ve geniş kapsamlı bir hava harekatı başlatmasıyla yeni ve kritik bir aşamaya taşınmıştı. Söz konusu askeri müdahale, Tahran’ın nükleer programı ve bölgedeki vekil güçlerine sağladığı destek nedeniyle yıllardır süregelen diplomatik tıkanıklığın ve tırmanan gerilimin ardından patlak verdi.

Harekatın ilk gününde, ABD ve İsrail koalisyonuna ait savaş uçakları, İran topraklarındaki stratejik altyapı tesislerini yüzlerce füzeyle hedef aldı. Bu ani ve yoğun bombardıman neticesinde, İran dini lideri Ali Hamaney ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun çok sayıda üst düzey komuta kademesi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki operasyonun birincil stratejik hedefinin İran’ın nükleer tesislerini imha etmek, füze kapasitesini felç etmek ve deniz kuvvetlerini tamamen etkisiz hale getirmek olduğu bildirilmişti.

Askeri müdahaleye karşılık veren İran ve bölgedeki müttefik unsurları, operasyonlara sert misillemelerle yanıt verdi. Tahran yönetimi, bölgedeki ABD askeri üslerine ve İsrail sınırları içerisindeki stratejik noktalara yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile kamikaze saldırıları düzenledi.

Bununla birlikte küresel ekonomiyi baskı altına almayı hedefleyen İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini sabote ederek çok sayıda tankeri hedef aldı. Deniz güvenliğinin tehlikeye girmesi, küresel piyasalarda enerji fiyatlarının hızla tırmanmasına ve küresel bir enerji krizinin tetiklenmesine yol açtı.