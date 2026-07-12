Umman, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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Umman içindeki bazı noktaların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının ardından, İran İslam Cumhuriyeti'nin Maskat Büyükelçisi Musa Ferheng'i Dışişleri Bakanlığına çağırılarak protesto notası verildiği bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar) yayımlanan resmi bildiride, Tahran yönetimi tarafından ülke içindeki bazı noktaların İHA ile hedef alınmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin Maskat Büyükelçisi Ferheng'in bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

Büyükelçi Ferheng'e protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, diplomatik girişimle birlikte Tahran yönetiminin bölgedeki "sorumsuz eylemlerine" karşı duyulan derin endişe ve tepkinin en üst düzeyde iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, Maskat yönetiminin "devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve iyi komşuluk ilişkileri ilkelerine tam bağlılık" konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Söz konusu diplomatik hamle, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Umman'ın stratejik öneme sahip Duqm Limanı'nda konuşlu bulunan ve ABD deniz unsurlarına lojistik destek sağlayan merkezleri vurduğunu açıklamasının hemen ardından geldi.

İran Ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından yapılan ortak açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Umman'da konuşlu ABD askeri üsleri ile stratejik tesislerine yönelik koordineli bir füze ve kamikaze İHA saldırısı dalgası başlatıldığı ilan edildi.

Körfez bölgesindeki ABD üslerinin hedef alınması üzerine Washington jet hızıyla misilleme başlattı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla İran sınırları içerisindeki yaklaşık 140 askeri hedefin hava unsurlarınca başarıyla vurulduğunu duyurdu.

Operasyonun ardından kameraların karşısına geçen ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Tahran yönetimi stratejik bir hata yapmıştır ve şu anda bu saldırganlığın bedelini ödemektedir," diyerek operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını verdi.