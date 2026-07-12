Irak- Sulanabilir tarım arazileri %70’ten fazla azaldı

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Irak Tarım Bakanlığı, iklim değişikliği ve su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle ülkedeki sulanabilir tarım arazilerinin %70'ten fazla azaldığını ortaya koyan endişe verici bir rapor yayımladı.

Bugün (12 Temmuz 2026 Pazar) basına açıklamalarda bulunan Tarım Bakanlığı Müsteşarı Mehdi el-Cuburi, "Irak'ta tarım sektörü artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve Dicle ile Fırat nehirlerinin su seviyelerindeki ciddi düşüş nedeniyle devasa bir zorlukla karşı karşıyadır. Bu durum tarım planlamalarımızı doğrudan etkilemiştir." dedi.

Cuburi'nin paylaştığı verilere göre ülkenin stratejik su rezervlerindeki azalma nedeniyle, daha önce geleneksel yöntemlerle sulanan 6 milyon dönümlük tarım arazisi alanı önce 5 milyona, ardından da kritik bir düşüşle sadece 2 milyon dönüme geriledi.

Bakanlık bu krizle mücadele etmek amacıyla, yeraltı su kaynaklarına dayanan modern sulama sistemlerine yöneldi. Bu kapsamda 2023-2025 yılları arasında 13 binden fazla ileri teknoloji sulama sisteminin tedariği için sözleşmeler imzalandı.

Irak Hükümeti, çiftçileri teşvik etmek amacıyla bu sistemlerin maliyetinin %30'unu sübvanse ediyor. Çiftçilere kolaylık sağlamak adına ilk yıl ödemesiz dönem olarak kabul edilirken, kalan tutar ise 10 yıllık vadelerle taksitlendiriliyor.

Yaşanan şiddetli kuraklığa rağmen Cuburi, yeni teknolojilerin kullanımı sayesinde Irak'ın buğday üretiminde üst üste dördüncü yılda da kendi kendine yetme seviyesine ulaştığını ve dışa bağımlılığın ortadan kalktığını belirtti.

Cuburi, ayrıca Irak'ın bazı tarım ürünlerini dış pazarlara ihraç etmeye başladığını da dile getirdi.

Resmi veriler, Irak'ın yıllık su ihtiyacının 70 milyar metreküp olduğunu, ancak şu anda fiilen sadece 53 milyar metreküp suyun kullanılabildiğini gösteriyor.

Meydana gelen bu büyük su açığı, çölleşme oranlarının hızla artmasına, toprağın tuzlanması ve kuruması nedeniyle ülkedeki verimli arazilerin büyük bir kısmının kaybedilmesine yol açıyor.

Irak Hükümeti uzun vadeli bir çözüm olarak, gıda güvenliğini zayıflatmamak ve tarımı iklim değişikliklerine dayanıklı, sürdürülebilir bir ekonomik sektöre dönüştürmek amacıyla gelecek yıllarda tarım ve gıda sanayisine 250 milyar dolarlık dev bir yatırım yapmayı planlıyor.