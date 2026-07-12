Amerikalı yetkili: Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik birkaç saldırı düzenledik

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ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran askeri mevzilerine yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. Operasyonda, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait füze sistemleri ve savaş botları hedef alındı.

Axios'a konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, ABD ordusunun stratejik Hürmüz Boğazı çevresindeki farklı noktalara yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Amerikalı yetkili, operasyonun temel amacının İran'ın füze sistemleri ile hava savunma ağlarını etkisiz hale getirmek ve Devrim Muhafızlarına ait çok sayıda sürat teknesi ile küçük savaş botunu imha etmek olduğunu belirtti.

Saldırıların ardından İran resmi medyası, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda çok sayıda şiddetli patlama sesinin duyulduğunu aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Keşm Valisi Hüseyin Emir Teymuri, pazar akşamı itibarıyla düşmana ait 10 ila 11 füze veya insansız hava aracının (İHA) Keşm Adası'nı bombaladığını doğruladı.

Vali Emir Temyuri, "Hedef alınan yerlerin tamamı askeri mevzilerdi, şans eseri bu saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hürmüzgan Valisi, medyaya yaptığı resmi açıklamada ABD'nin son saldırı dalgasındaki can kayıplarına ilişkin detayları paylaşarak, "Bu saldırılar nedeniyle eyaletimiz sınırları içerisinde hayatını kaybedenler ve yaralananlar bulunmaktadır." dedi.

Valinin verdiği bilgilere göre hayatını kaybedenler arasında Hürmüzgan Eyaleti Halkla İlişkiler Müdürü Nuh Mehdavi de bulunuyor.

Açıklamasının devamında en az iki kişinin de ağır yaralandığını belirten Hürmüzgan Valisi, yaralıların hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ve tedavi altına alındığını kaydetti.