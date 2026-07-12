CENTCOM: Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolünde değil

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir suyolu olarak açık kalacağını duyurarak, İran'ın bölgedeki gemi trafiği üzerinde hiçbir kontrolünün bulunmadığını bildirdi.

Bugün (12 Temmuz 2026 Pazar) yayımlanan en son resmi bildiride CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin güncel verileri paylaşarak, bu su yolunun yasal olarak seyreden tüm gemilere açık olduğunu ilan etti.

CENTCOM açıklamasında, "Küresel ticaret ve enerjinin can damarı olan bu uluslararası geçiş güzergahı, İran'ın kontrolünde değildir." ifadesine yer verildi.

Paylaşılan verilere göre ABD güçleri son iki ay içinde 800'den fazla ticari geminin ve 400 milyon varil ham petrolün güvenli geçişini koordine etti. Tahran'ın tehditlerine rağmen, yalnızca son yedi gün içinde 140'tan fazla gemi boğazdan sorunsuz bir şekilde geçiş yaptı.

Bildirinin devamında, bölgede konuşlu bulunan ABD güçlerinin gemileri İran'ın "taciz, tehdit ve keyfi kararlarından" korumak için hazır olduğu vurgulandı.

Hiçbir aktörün küresel enerji güvenliğini ve deniz ticareti özgürlüğünü tehlikeye atmasına izin verilmeyeceği belirtilirken, boğazdaki ticari hareketliliğin normal seyrinde devam ettiği kaydedildi.

Bu açıklamadan hemen önce, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurmuştu. Tahran'ın bu kararı, İran deniz unsurlarının boğazda bir ticari gemiye uyarı ateşi açmasının ardından geldi.

Gerilimin tırmanması üzerine bugün sabaha karşı bir operasyon başlattığını duyuran CENTCOM, İran genelinde 140 askeri hedefin başarıyla vurulduğunu açıklamıştı.

Kara ve deniz üslerinden havalanan savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin de katıldığı geniş kapsamlı operasyonda, hedeflerin hassas güdümlü ve gelişmiş mühimmatlarla imha edildiği bildirilmişti.