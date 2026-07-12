Suriye Parlamentosunda Awak dönemi: İlk oturumda 99 oy aldı

2 saat önce

Beşar Esed rejiminin devrilmesinden 19 ay sonra, yeni Suriye Parlamentosu Şam'da ilk oturumunu gerçekleştirdi. Genel kurulda yapılan oylamada Abdulhamid Awak, 99 oy alarak Parlamento Başkanı seçildi.

Suriye Parlamentosu, bugün (12 Temmuz 2026 Pazar) ilk yasama dönemi çalışmalarına başladı. Bu adım, onlarca yıl boyunca Esed ailesinin monokratik ve baskıcı polis rejimi altında yönetilen ülkenin siyasi tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre milletvekilleri, yapılan oylamada oy çokluğuyla (99 oy) Abdulhamid Awak'ı Suriye Parlamentosunun yeni başkanı olarak seçti.

Yeni Meclis Başkanı: Dr. Abdulhamid Awak

1966 doğumlu olan Awak, akademik ve hukuki kariyeriyle tanınan önde gelen bir isim. Anayasa hukuku alanında doktora derecesine sahip olan Awak; Suriye Adalet Bakanlığı bünyesinde danışman hakimlik, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi bünyesinde de öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

Haseke kökenli ve Arap asıllı olan Awak, Halep Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku diploması ile Lübnan İslam Üniversitesinden İdare Hukuku yüksek lisans derecesine sahip. Ayrıca Beyrut Arap Üniversitesinden Anayasa Hukuku doktorası bulunuyor. Kariyerinde Dicle ve Habur Havzası Müdürlüğü Hukuk İşleri Yöneticiliği, Anayasa Taslağı Hazırlama Komisyonu Üyeliği ve İstikrar Destek Birimi Danışmanlığı gibi kritik görevler yer alıyor.

Şaraa: "Modern Suriye'yi Birlikte İnşa Edelim"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa, Parlamento genel kuruluna hitaben yaptığı konuşmada Parlamento "hikmetin platformu ve devletin hamisi" olarak nitelendirdi.

Şaraa, "Bugün Suriye, kendi medeniyetini ve değerlerini yansıtan yeni bir tarih yazıyor. Gelin, halka hizmetin her kararın temel amacı olduğu modern Suriye'yi hep birlikte inşa edelim." ifadelerini kullandı.

Parlamentonun Yapısı ve Temsil Krizi

Yeni Suriye Parlamentosu toplam 210 sandalyeden oluşuyor. Bu üyelerin üçte ikisi yerel komiteler tarafından seçilirken, kalan 70 üye doğrudan Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa tarafından atandı.

İlk oturum 206 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu Süveyda vilayetine ait sandalyeler, geçtiğimiz yıl yaşanan gerilimler ve karmaşa nedeniyle henüz boş bulunuyor.

Öte yandan, Şam yönetimiyle varılan mutabakatın ardından, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinin temsilcileri Parlamentoda ilk kez yerlerini aldı.

Sivil Toplumdan Eleştiriler ve Geçiş Süreci

Bu tarihi adıma rağmen bazı sivil toplum kuruluşları parlamentonun oluşum şeklini eleştiriyor. Seçimlerin doğrudan halk oylamasıyla yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, başbakanlık makamının bulunmadığı mevcut yapıda tüm yürütme yetkilerinin Şaraa'nın elinde toplanmasından endişe duyuyor.

Yeni Parlamentonun, ülkenin geçiş sürecini yönetmek ve yeni anayasa taslağını tamamlamak için önünde 30 aylık bir süresi bulunuyor.