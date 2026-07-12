Mazlum Abdi: Lindsey Graham'ın Kürtlere desteği tarihe geçecek

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD'li önde gelen Senatör Lindsey Graham'ın vefatından "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, ABD'li senatörün Kürtlere verdiği destek ve barışçıl bir Suriye için sergilediği tarihi duruşun asla unutulmayacağını söyledi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, 12 Temmuz 2026 Pazar günü resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Lindsey Graham'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"Senatör Lindsey Graham'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım." diyen Abdi, Senatör Graham'ın siyasi ve askeri kariyerine atıfta bulunarak kendisini ilkeli bir lider ve büyük bir devlet adamı olarak nitelendirdi.

Mazlum Abdi, mesajında, "Kendisi, Kürt halkına verdiği sarsılmaz destek ve Suriye'de barış ile adaletin tesisi için yürüttüğü yorulmak bilmez mücadeleyle tarihe geçmiştir. Onun bu duruşu her zaman minnetle hatırlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

SDG Genel Komutanı mesajının devamında, Graham'ın ailesine, dostlarına ve yakınlarına en içten taziyelerini ileterek huzur içinde uyuması temennisinde bulundu.

Senatör Lindsey Graham, ABD Kongresi bünyesinde Kürtlerin en yakın dostlarından biri olarak tanınıyordu. Graham, kritik dönemeçlerde Rojava ve bölgedeki Kürt halkının çıkarlarının korunması adına Washington'da en güçlü savunuculardan biri olmuştu.

Bugün (12 Temmuz 2026 Pazar) Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham’ın ofisinden yapılan resmi açıklamada, Graham'ın 11 Temmuz Cumartesi akşamı, kısa süreli ve ani gelişen bir hastalık nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.