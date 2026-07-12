Türkiye'de barış süreci için yasal düzenleme gündemde: Yol haritası netleşiyor

3 saat önce

Türkiye'de barış süreci kapsamında hayata geçirilmesi planlanan çerçeve yasanın, TBMM tatile girmeden önce Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise tamamen silah bırakma şartına bağlanacak.

NTV’nin Ankara kulislerine dayandırdığı bilgilere göre yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi ve işleyişi belirli aşamalardan oluşacak.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Çerçeve yasa Meclisten geçirilse dahi, uygulamanın başlaması için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tespit edilmesi gerekecek.

Ardından Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır" yönünde resmi teyit kararı alması beklenecek. Son aşamada ise sürecin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanacak.

Müebbet Hapis Cezaları Kapsam Dışı

Hazırlanan düzenlemede, PKK lideri Abdullah Öcalan ve örgütün üst düzey yönetici kadrosuna yönelik özel bir madde yer almayacağı belirtiliyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da bu yasal düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak.

Etkin Pişmanlık ve Adli Kontrol Şartı

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyelerinden, herhangi bir suça karışmamış olanlar Türk Ceza Kanunundaki "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ceza almaktan muaf tutulabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek.

Düzenlemeye göre Türkiye'ye dönecek kişilerin 3 ila 5 yıl arasında adli kontrole tabi tutulması planlanıyor.

Bu kişilerin adli kontrol süreci boyunca herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da öngörülen başlıklar arasında yer alıyor.