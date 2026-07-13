Bilimsel araştırma kanıtladı: Kürdistan balı dünyaca ünlü "Manuka" balına meydan okuyor

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Kürdistan coğrafyasının zengin bitki örtüsü ve florası, yerel arıcılık ürünlerinin küresel elit markalarla yarışabileceğini bilimsel olarak ortaya koydu. Doktora öğrencisi ve araştırmacı Belan Osman Kadir, Kurdistan24’e (K24) yaptığı özel açıklamada, Kürdistan balının kimyasal ve biyolojik bileşenleri üzerine yürüttüğü kapsamlı çalışmanın ezber bozan sonuçlarını paylaştı.

Antioksidan Deposu ve Güçlü Bağışıklık Kalkanı

Laboratuvar verilerine dayanan araştırma, Kürdistan balının son derece zengin bir antioksidan ve antibakteriyel profile sahip olduğunu, bağışıklık sistemini destekleyici tıbbi nitelikler taşıdığını gösterdi.

Çalışmanın akademik boyutuna dikkat çeken Osman, "Bu süreç sadece bir veri toplama faaliyeti değil, Kürdistan balının uluslararası pazarlarda ve küresel akademik çevrelerde rüştünü ispat etmesini sağlayacak resmi bir bilimsel referanstır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın En Pahalı Balı Olan "Manuka"yı Geride Bıraktı

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise yerel Kürdistan balının, bazı spesifik parametrelerde Yeni Zelanda'nın dünyaca ünlü ve en yüksek fiyatlı ürünlerinden biri olan Manuka balını geride bırakması oldu.

Kürdistan balının yüksek kalitesinin artık ampirik olarak kanıtlandığını belirten araştırmacı, yerel üretimin küresel bir marka haline gelebilmesi için önlerindeki en büyük eksikliği şu sözlerle özetledi:

"Ürünlerimizin kalitesi hırslı bir rekabet gücüne sahip. Ancak bu potansiyeli ticari bir başarıya dönüştürmek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar alabilmek için dünya standartlarında, akredite devlet laboratuvarlarına ihtiyacımız var."

Akredite Laboratuvar, Dijital Markalaşma ve Sektörel Destek

Kürdistan’daki endemik bitki çeşitliliğinin balın kalitesindeki ana faktör olduğunu söyleyen Belan Osman, şifa kaynağı olan bu bileşenlerden sorumlu bitki türlerinin tespiti için daha derin botanik araştırmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Basit analizlerin ötesine geçilmesi çağrısında bulunan araştırmacı Belanm Osman, uzman kadroların yer alacağı yüksek teknolojili laboratuvarlar sayesinde arıcıların uluslararası sertifikalara kavuşabileceğini, böylece yerel balların sosyal medya ve dijital kanallar vasıtasıyla küresel ölçekte markalaşabileceğini vurguladı.

Yüksek bütçeli bu araştırma sürecinde kendisine destek olan kurumlara da değinen Belan Osman, uluslararası standartlardaki laboratuvar altyapısını kendisine açarak çalışmanın yüksek bir bilimsel çıtaya ulaşmasını sağlayan ilaç şirketi Awamedica'ya teşekkürlerini sundu.

Sürdürülebilir Arıcılık İçin Hayati Reçete

Belan Osman, Kürdistan bölgesinde faaliyet gösteren arıcılara ürün kalitesini ve tıbbi değerleri korumaları için şu kritik reçeteyi sundu:

Sıfır Pestisit: Arıların bakımında ve çevresinde hiçbir surette kimyasal ilaçlama yapılmamalıdır.

Doğal Beslenme: Kolonileri desteklemek amacıyla yapay şeker takviyesi kullanımına kesinlikle son verilmelidir.

Doğal Saklama Koşulları: Balın ihtiva ettiği iyileştirici ve karakteristik kimyasal yapının bozulmaması için depolama süreçleri uygun ısı ve ortam standartlarında yürütülmelidir.