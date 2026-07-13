Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama

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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Levent, "Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, "Ahbap Derneği" adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla, aralarında dernek kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklaama geldi. Sosyal medya hesabın bugün (13 Temmuzz 2026) paylaşım yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım...Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.Dedim ki ‘Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin, deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.’ Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır.Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."