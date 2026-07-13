ABD donanmasından İran’a erken abluka: Petrol tankerleri denizde sıkıştı

1 saat önce

Uluslararası gemi ve tanker trafiğini takip eden veri analiz platformu "TankerTrackers", ABD Deniz Kuvvetlerinin belirlenen takvimden bir ay önce harekete geçerek İran petrol sektörüne yönelik ablukayı yeniden başlattığını duyurdu. Bu erken hamle nedeniyle, İran'a ait 30 milyon varil ham petrolün tankerlerde sıkışarak ihracat hattında mahsur kaldığı bildirildi.

TankerTrackers tarafından bugün (13 Temmuz 2026) yayımlanan rapora göre Washington ile Tahran arasında imzalanan 60 günlük mutabakat zaptının üzerinden henüz 26 gün geçmişken, ABD donanması beklenenden önce ambargoyu yürürlüğe koydu. Bu stratejik adım, sevkiyat hazırlığındaki 30 milyon varil İran petrolünün abluka hattından çıkışını tamamen felç etti.

Raporda, ABD ile İran arasında "İslamabad Mutabakatı"nın yürürlükte olduğu bu kısa süre zarfında, Tahran yönetiminin bölge dışına 80 milyon varilden fazla ham petrol ve rafine petrol ürünü ihraç etmeyi başardığı bilgisine yer verildi. İhraç edilen bu miktarın piyasa değerinin 6 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Ancak ABD Deniz Kuvvetlerinin ablukayı bir ay erkenden yeniden tesis etmesiyle bölgedeki dengeler tamamen değişti. Güncel veriler, sevkiyatı planlanan yaklaşık 30 milyon varil İran ham petrolünün şu anda tankerlerde hapsolduğunu ve deniz sınırlarını terk edemediğini gösteriyor.

TankerTrackers ayrıca, İran'ın bu yeni abluka nedeniyle petrol üretim kapasitesini düşürmek zorunda kalması halinde, alternatif bir çözüm olarak abluka bölgesindeki deniz üzerinde 60 milyon varilden fazla petrolü depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Trump ve CENTCOM'dan Eş Zamanlı Açıklamalar

Gelişmelerle eş zamanlı olarak bugün ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir mesaj yayımlayarak, Hürmüz Boğazı'nın küresel trafiğe açık kalacağını ancak İran'ın bu süreçten tamamen dışlanacağını yineledi.

Trump, Washington'ın boğazda İran'a yönelik askeri bir deniz ablukası uygulama kararı aldığını, bu doğrultuda yalnızca İran'a ait veya İran'dan mal taşıyan gemilerin giriş ve çıkışlarının engelleneceğini kaydetti.

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan askeri açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İran’a yönelik deniz ablukasının yeniden tam olarak uygulanması için gerekli operasyonel detaylar ve koordinasyon üzerinde çalışmaktayız. Abluka uygulamasına bugün günün ilerleyen saatlerinde başlanacak olup, kesin ve detaylı takvim kamuoyuyla paylaşılacaktır."