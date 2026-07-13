Irak Başbakanı Zeydi üst düzey bir heyetle Washington’da

1 saat önce

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, ikili ilişkileri askeri ve siyasi odaktan çıkarıp "etkin bir ekonomik ortaklığa" dönüştürmek amacıyla üst düzey bir heyetle ABD'nin başkenti Washington'a ulaştı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre bugün (13 Temmuz 2026), Irak Başbakanı Zeydi’nin başkanlığındaki üst düzey resmi heyet, Washington'a ulaştı.

Açıklamada, ziyaretin temel ajandasının Amerikan sermayesini ülkeye çekmek, altyapıyı modernleştirmek ve petrol, doğalgaz ile petrokimya endüstrisinde ham petrol bağımlılığını azaltacak stratejik yatırımları hayata geçirmek olduğu belirtildi.

Ziyaret kapsamında Ali Zeydi’nin, ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarıyla bir araya gelerek stratejik iş birliği paketini masaya yatıracağı kaydedilirken, Başbakan Zeydi'nin ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan yönetiminden üst düzey yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerde bir dizi stratejik dosyayı içeren paketi sunacağı ifade edildi.

Temasların sadece hükümet düzeyinde kalmayacağı, ABD’li dev şirketler, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileriyle doğrudan ortaklıklar kurulması için geniş kapsamlı toplantılar düzenleneceği de aktarıldı.

Bağdat yönetimi, bu hamleyle Amerikan teknolojisini Irak'a entegre ederek hem hizmet sektörünü canlandırmayı hem de ulusal gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.