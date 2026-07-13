81 ilde ''FETÖ'' operasyonu: 968 kişi hakkında gözaltı kararı

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Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 968 şüpheliye yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi.

Bakanlıkların ortak açıklamasında, "Aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ örgütüne karşı mücadelemiz, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

"Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır. Hiçbir örgütün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır."