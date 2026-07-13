Erbil ve Bağdat kamu kaynaklarını korumak için güçlerini birleştirdi

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Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Ali Zeydi arasındaki yolsuzlukla mücadele ortaklığı kapsamında, ele geçirilen 358 kilogram altının federal hükümete teslim edildiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisi tarafından bugün (13 Temmuz 2026) yapılan resmi açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Ali Zeydi arasındaki güçlü ve kararlı iş birliğine dikkat çekildi.

Açıklamaya göre yolsuzlukla mücadele kararlılığını eyleme döken Başbakan Mesrur Barzani; Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi (Asayiş) birimlerine, federal kurumlarla tam entegrasyon içinde çalışma talimatı verdi. Bu doğrultuda, kamu malını gasp eden ve usulsüzlüklere karışan odakların tespiti ile hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla ortak bir operasyonel zemin oluşturuldu.

Başbakanlık Ofisi, iki taraf arasında yürütülen bu ortak operasyonlar ve yolsuzlukla mücadele kampanyası sonucunda, kamu mallarının korunması adına yolsuzluğa bulaşan kişilere karşı gerekli yasal prosedürlerin uygulandığını, bu kişilerin tutuklandığını ve büyük miktarda para, altın ile gayrimenkulün yeniden kamu hazinesine kazandırıldığını belirtti.

Açıklamada, bu kararlı adımların son halkası olarak Kürdistan Bölgesi’nin ilgili güvenlik ve denetim kurumlarının, daha önce ele geçirilen 358 kilogram altını yasal işlemler amacıyla Irak Dürüstlük Komisyonuna teslim ettiği vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yolsuzluk yapanların üzerine gidilmesi, kamu kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçilmesi, şeffaflığın artırılması ve hukukun üstünlüğünün tesisi amacıyla federal hükümetle olan bu güçlü iş birliği ve koordinasyonu kararlılıkla sürdüreceği de açıklamada yinelendi.