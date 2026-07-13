Mesrur Barzani’nin talimatıyla Erbil’de iki dev kültür projesi hayata geçiriliyor

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Erbil Valiliği, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla, başkent Erbil'de kültür ve sanat alanında iki büyük stratejik projenin hayata geçirilmesi için resmi adımların atıldığını açıkladı.

Erbil Valiliği tarafından yayımlanan resmi açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin doğrudan talimat ve direktifleriyle, başkent Erbil'in kültürel ve sanatsal çehresini değiştirecek iki vizyon projenin resmi uygulama sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamaya göre bugün (13 Temmuz 2026) Başbakanlık Ofisi Müdürü Şaban Çali, Belediyeler ve Turizm Bakanı Sasan Awni, Erbil Valisi Umed Xoşnav ve Kültür Bakanı Vekili Aryan Selahaddin, çalışmaları yerinde incelemek üzere Sami Abdurrahman Parkındaki proje alanlarını ziyaret etti.

Projenin detaylarına ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:

-Uluslararası Sanat Merkezi

İlk proje kapsamında, Erbil Valiliği bütçesinden 3 milyar 55 milyon 622 bin dinar tahsis edilerek bölgenin en büyük sanat galerisi inşa edilecek. Bu galeri, sanatçıların yaratıcı eserlerini sergileyebileceği uluslararası standartlarda bir cazibe merkezi olacak.

-Gelecek Nesiller İçin Anfal Soykırımı Müzesi

İkinci proje ise Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen katliamları gözler önüne serecek modern bir Enfal Soykırımı Müzesi’nin inşa edilmesini kapsıyor. Büyük oranda tamamlanan ve son aşamasına gelinen bu müze; insani, tarihi ve kültürel bir hafıza merkezi olarak soykırımı dünyaya tanıtmayı ve kurbanların anısını gelecek nesiller için diri tutmayı amaçlıyor.

Her iki prestijli proje de başkentin kalbi konumundaki Şehit Sami Abdurrahman Parkı içerisinde yer alıyor.

Ziyaretin ardından ortak bir değerlendirmede bulunan Başbakanlık Ofisi Müdürü, Belediyeler Bakanı, Erbil Valisi ve Kültür Bakanı Vekili, her iki projenin de belirlenen süre zarfında, en yüksek kalite standartlarında tamamlanarak hizmete açılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.