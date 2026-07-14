Irak: Washington ziyaretinin amacı ilişkileri güvenlikten ekonomiye evriltmek

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, Washington ziyaretlerinin temel amacının iki ülke arasındaki ilişkileri güvenlik odaklı bir yapıdan ekonomik iş birliğine dönüştürmek olduğunu belirterek, yatırımları ülkeye çekerek savaşın yol açtığı zararları telafi etmek istediklerini söyledi.

Sözcü Abudi, Kurdistan24 Washington muhabiri İsa Hasan’a yaptığı açıklamada, ABD ziyaretinin Irak'ın küresel ölçekte etkin bir ortak olma çabası içinde olduğu bir döneme denk geldiğini vurgulayarak, başta ABD olmak üzere dünyanın nüfuzlu ülkeleriyle sağlıklı bağlar kurmanın temel dayanağının ekonomik ilişkiler olduğunu ifade etti.

İlişkilerin yalnızca güvenlik ekseninde kalmasının, "kriz yönetimi" sınırları içinde sıkışıp kalmak anlamına geleceğine dikkat çeken Sözcü, mevcut aşamada ikili ilişkilerin mahiyetini ekonominin belirleyeceğini kaydetti.

Konuşmasının devamında Irak’ın uluslararası alanda aktif bir ortak olduğuna işaret eden Abudi, son dönemde yaşanan savaşlar nedeniyle meydana gelen zararları telafi edebilmek için yatırımların teşvik edilmesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Haydar Abudi, Irak'ın tek bir gelir kaynağına bağımlı olması sebebiyle krizlerden hızla ve doğrudan etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Irak Hükümetinin bölgedeki konumunu güçlendirme çabaları kapsamında, Irak Başbakanı Ali Zeydi başkanlığındaki üst düzey bir heyet, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelmek üzere 13 Temmuz Pazartesi günü Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, Amerikan şirketlerini ülkeye çekmek ve yeni ihracat rotaları bulmak amacıyla petrol ve gaz sektörlerinde bir dizi mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.

Bu adım, Irak'ın tek bir gelir kaynağına olan mutlak bağımlılığını azaltma ve bölgedeki çatışmalar ile savaşların olumsuz etkilerinden korunma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu ziyaret, Başbakan Ali Zeydi'nin göreve gelmesinden bu yana Donald Trump yönetiminin resmi daveti üzerine ABD'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.