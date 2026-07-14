Rusya: 12 saatte Ukrayna’ya ait 146 İHA düşürdük

2 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin Kiev’deki askeri tesislere ve Odesa’daki Yujni Limanı’na yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediğini, aynı zamanda son 12 saat içinde ülke genelinde Ukrayna’ya ait 146 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından bugün (14 Temmuz 2026) yayımlanan resmi açıklamada, dün gece Kiev’deki askeri sanayi tesisleri ile Odesa bölgesindeki Yujni Limanı altyapısına yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu saldırılarda karadan ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlar ile İHA’ların kullanıldığı netleştirilen açıklamada, Yujni Limanı'na yönelik saldırıların temel hedefinin, Ukrayna ordusu için yakıt ve lojistik malzeme depolama alanı olarak kullanılan noktalar olduğu belirtildi.

Odesa şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Yujni Limanı, Ukrayna'nın Karadeniz'deki en büyük limanlarından biri konumundadır. Batı’dan gelen askeri yardımların kabulü ve tahıl ihracatı için stratejik bir merkez olarak kabul edilen bu liman, bu nedenle son dönemde Rusya’nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, yalnızca 12 saatlik bir süre zarfında (Moskova saatiyle 08:00 - 20:00 arasında) ülkenin hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 146 İHA’yı düşürmeyi başardığını duyurdu.

Açıklamaya göre söz konusu İHA’lar Bryansk, Belgorod, Voronej, Kursk, Kaluga, Oryol, Rostov, Ryazan, Tula ve Moskova gibi farklı bölgelerin yanı sıra Kırım Yarımadası, Karadeniz ve Azak Denizi semalarında etkisiz hale getirildi.