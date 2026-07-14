Hürmüz gerilimi petrol fiyatlarını uçurdu

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ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve Hürmüz Boğazı’ndaki karşılıklı saldırıların artması petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 85,64 doları görerek son bir ayın zirvesine çıktı.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ait gemilere yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koymasının ardından petrol fiyatları ikinci işlem gününde de yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı bugün (14 Temmuz 2026) yüzde 2,8’e varan artışla 85,64 dolara çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesini gördü. Brent daha sonra yüzde 1,8 artışla 84,80 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise yüzde 2,2 yükselerek 79,84 dolara ulaştı.

Brent petrol, önceki işlem gününü yüzde 9,6 artışla 83,30 dolardan tamamlamıştı. Bu, Mayıs 2020’den bu yana kaydedilen en güçlü günlük yükseliş oldu.

Petrol fiyatları böylece ABD ile İran’ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladığı 17 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.