İran'dan "Nasr-2" operasyonu: ABD üssü ve tankerler vuruldu

2 saat önce

İran, ABD ordusu ve müttefiklerinin bölgedeki saldırı ve adımlarına yanıt olarak, "Nasr-2" adı altında birkaç farklı aşamadan oluşan kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusu ve müttefiklerinin bölgedeki saldırı ve adımlarına yanıt olarak, "Nasr-2" adı altında birkaç farklı aşamadan oluşan kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun başlangıcında, Hürmüz Boğazı'nda Devrim Muhafızları güçlerinin iki büyük petrol tankerini hedef alarak saf dışı bıraktığı kaydedilen açıklamada, söz konusu tankerlerin navigasyon sistemlerini kapatarak ve uyarılara kulak asmayarak mayınlı bölgelerden yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken hedef alındığı aktarıldı.

Devrim Muhafızları konuya ilişkin yaptığı uyarıda, ABD ile yapılacak her türlü iş birliğinin yalnızca enerji krizine yol açacağını ve muhatapları için pişmanlıkla sonuçlanacağını vurguladı.

Açıklamaya göre operasyonun ikinci aşamasında ise ABD’nin İran’ın güney kıyılarındaki tesislere yönelik hava bombardımanlarına misilleme olarak, Devrim Muhafızları füze ve İHA dalgasıyla Bahreyn’deki Juffair Üssü'nü hedef aldı. Bu saldırıda üste bulunan mühimmat depoları, uydu iletişim merkezi ve ABD askerlerinin konuşlandığı lojmanlar tamamen tahrip edildi.

"Nasr-2" operasyonunun üçüncü aşamasında ise ABD 5. Filosu'nun askeri altyapısı hedef alındı. Bu kapsamda Bahreyn'de bulunan Patriot radarı, hava kontrol radarı, C-RAM hava savunma sistemi ve insansız deniz araçları kontrol merkezi imha edildi.

Ayrıca Devrim Muhafızları füzelerinin, söz konusu filonun yakıt depolarını tam isabetle vurarak bu stratejik merkezde büyük çaplı bir yangına yol açtığı bildirildi.