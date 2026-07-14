Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı 39'a çıktı
Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 39 oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent, "dernekler Kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı.
Soruşturmanın ilk aşamasında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında bu sabah (14 Temmuz 2026) 17 kişi daha gözaltına alındı.
Böylece gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi.
Soruşturmaya dair adli süreç devam ediyor.