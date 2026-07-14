Ankara'da "Reşo Ağa" operasyonu: 15 gözaltı

3 saat önce

Türkiye'nin başkenti Ankara'da kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan ''suç örgütü lideri'' Özkan Aydemir ve onunla birlikte hareket eden 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan ''suç örgütü lideri'' Özkan Aydemir ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin müştekileri silahla tehdit ederek paralarını veya gayrimenkullerini gasp ettikleri ve yağma suçunu işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.