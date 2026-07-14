Bölge ekonomisine büyük katkı: Spilk-Xelifan projesi

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Soran Bağımsız İdaresi’nin stratejik ulaşım ağında ana arter niteliği taşıyan ve iki etaptan oluşan Spilk-Xelifan çift şeritli yol projesi, toplam 90 milyar 578 milyon dinarlık yatırımlarla tamamlandı. Bölgesel lojistik ve ulaşım konforunu üst seviyeye çıkaracak olan bu mega projenin, yerel ticaret ile turizm faaliyetlerine de ivme kazandırması bekleniyor.

"Hamilton Yolu" olarak da bilinen projenin ana ve stratejik bölümünü, Spilk-Xelifan çift şeritli yolu oluşturuyor. 78 milyar 788 milyon dinar bütçeyle Eylül 2022'nin sonunda yapımına başlanan bu etap, yüklenici firma Kavin Group tarafından belirlenen resmi süreden önce tamamlandı.

Ana etabı 10 kilometre uzunluğunda olan projede, ayrıca 8 kilometrelik bağlantı ve servis yolları yer alıyor. Genişliği 23 metre olan yolun her iki yönü de çift şeritli olup yan ve servis yollarıyla desteklenmiştir.

Projenin en önemli sanat yapıları arasında Spilk-Barzan alt geçidi, Xelifan giriş alt geçidi ve Soran ile Raperin Bağımsız İdarelerini birbirine bağlayan Alana Vadisi (Doli Alana) üst geçidi bulunuyor.

Projenin ikinci etabı ise Xelifan ilçe merkezindeki çift şeritli yoldan oluşuyor. Nisan 2024'te 11 milyar 790 milyon dinarlık bir bütçeyle yapımına başlanan bu etap da taahhüt edilen süreden önce tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. 1,5 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olan bu kısım, 1 alt geçit, 2 yaya üst geçidi ve 1100 metre uzunluğunda bağlantı ve servis yollarını kapsıyor.

Spilk-Xelifan çift şeritli yol projesinin tamamlanması, bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmanın ve yerli-yabancı turizm sektörünü canlandırmanın yanı sıra, başkent Erbil ile Duhok'u Soran Bağımsız İdaresi'ne bağlıyor.

Yol aynı zamanda, Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ticari hareketliliğe ve turizm faaliyetlerine de çok büyük bir kolaylık sağlıyor.