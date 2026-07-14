Arbain törenleri için ziyaretçi geçişleri yarın başlayacak

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Kürdistan Bölgesi sınır kapılarından, İmam Hüseyin’in Arbain (kırkıncı gün) anma törenlerine katılacak dini ziyaretçilerin kabulüne yarın başlanacak. Ziyaretçilerin Kerbela'ya güvenli bir şekilde nakledilmesi için 3 bin 700 otobüs ve minibüs tahsis edildi.

İmam Hüseyin'in şehadeti için düzenlenen Arbain töreni kapsamında, yarın (14 Temmuz) itibarıyla, Kerbela’ya gidecek olan ziyaretçilerin Kürdistan Bölgesi sınır kapılarından giriş işlemleri başlayacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerin geçişleri ağırlıklı olarak Haci Omeran ve Başmax uluslararası sınır kapılarından gerçekleştirilecektir.

Haci Omeran Uluslararası Sınır Kapısı Kabul Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, tüm hazırlıkların eksiksiz olarak tamamlandığı ve yarın ilk ziyaretçi kafilesinin karşılanacağı belirtildi.

Ziyaretçileri ağırlamak üzere ikisi ana, ikisi yardımcı olmak üzere dört istasyon kuruldu. Bu istasyonlar, Haci Omeran, Kani Maran, Erbil Uluslararası Fuar Alanı ve Şêrawe olarak belirlendi. Ziyaretçilerin sınır kapısından konaklama alanlarına taşınması amacıyla 3 bin 700 otobüs ve minibüs hizmete sunuldu.

Ziyaretçilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmasını Barzani Yardım Vakfı (BCF) üstlenirken, asayiş, polis, sağlık ve sivil savunma ekipleri de istasyonlarda hazır bulunarak vatandaşlara kesintisiz hizmet sunacak.

İşlemlerin hızlı ve aksamadan yürütülmesi amacıyla Haci Omeran Kabul Komitesi tarafından 57 bilgisayar sistemi kuruldu. Başmax Sınır Kapısı'ndan ziyaretçi geçişlerinin ise ayın 17 ve 18’inde başlaması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Kürdistan Bölgesi sınır kapılarını kullanarak Kerbela’ya giden 100 binden fazla kişiye her türlü kolaylık ve koordinasyon sağlanmıştı.

Şii mezhebi için en önemli dini anma günlerinden biri olan İmam Hüseyin’in Arbain törenleri, her yıl düzenlenen geniş kapsamlı yürüyüş ve merasimlerle anılıyor.

Bu yılki anma törenleri 4-5 Ağustos tarihlerine denk gelmekte olup, törenlere katılmak üzere yüz binlerce kişinin şehre akın etmesi bekleniyor.