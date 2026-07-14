ABD'nin BAE temsilciliklerinde güvenlik gerekçesiyle hizmetler askıya alınd

4 saat önce

ABD’nin Abu Dabi Büyükelçiliği ile Dubai Başkonsolosluğu, Körfez bölgesinde tırmanan güvenlik gerilimi nedeniyle 13-15 Temmuz tarihleri arasındaki tüm konsolosluk randevularını askıya aldı.

Abu Dabi Büyükelçiliğinden yapılan resmi açıklamada, söz konusu tedbir kapsamında ABD vatandaşlarına yönelik randevuların ve tüm vize başvurularının iptal edildiği bildirildi.

Hak sahiplerinin bu süre zarfında büyükelçilik ve konsolosluk yerleşkelerine müracaat etmemeleri gerektiği, iptal edilen randevuların konsolosluk birimlerince ileri bir tarihe ertelenerek yeniden planlanacağı belirtildi.

Açıklamada, elzem olmayan personelin ülke dışına tahliye edileceği, temsilciliklerde yalnızca kısıtlı düzeyde acil konsolosluk hizmeti sunabilecek asgari sayıda personelin görevine devam edeceği ifade edildi.

Bununla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) tüm rutin ABD vize işlemlerinin, ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak durdurulduğu kaydedildi.

ABD’nin Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından atılan bu adım, bölgede tırmanan gerilimin, Körfez ülkelerindeki ABD diplomatik ve konsolosluk misyonlarının operasyonel faaliyetleri üzerindeki doğrudan etkisini gösteren en somut ve son gelişme olarak değerlendirilmekte.