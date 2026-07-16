Geylan Haci Said: Erbil’de Özbekistan-Kürdistan Bölgesi Ticaret Merkezi açılıyor

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Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Said, Erbil ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Erbil’de bir "Özbekistan Ticaret Merkezi" açılacağını duyurdu.

Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Geylan Haci Said, Kürdistan Bölgesi’nden iş insanları, ticaret odası temsilcileri ve kamu yöneticilerinden oluşan 170 kişilik heyetin, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek ekonomi forumuna katılacağını belirtti. Yarın (17 Temmuz 2026) gerçekleştirilecek forum kapsamında heyet, Özbekistan’ın dört kritik bakanlığının yanı sıra önde gelen sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

İki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğine dikkat çeken Said, geçtiğimiz yıl Özbekistan’dan iki ayrı heyetin Erbil’i ziyaret ettiğini ve bu temaslar sonucunda bir mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı. Taşkent’teki görüşmelerde özellikle tekstil ve hazır giyim, enerji sektörü ve kimyasal gübre fabrikalarının faaliyetleri gibi stratejik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Erbil’de açılması planlanan Özbekistan Ticaret Merkezi’nin önemine değinen Said, bu merkezin Özbekistan ve Kürdistan Bölgesi arasındaki mal ve hizmet değişimini kolaylaştıracağını ve bürokratik süreçleri hızlandıracağını vurguladı.