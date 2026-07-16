Kor Mor gaz sahasında üretim askıya alındı

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Enerji şirketi Dana Gas, Çemçemal’deki Kor Mor gaz sahasında üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Dana Gas tarafından, bugün (16 Temmuz 2026), yapılan açıklamada, sahanın "güvenlik tehditleri" sebebiyle faaliyetlerin geçici olarak durdurulması kararı alındığı belirtildi. Şirket, durumun yakından takip edildiğini; bu süreçte Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Süleymaniye’deki ilgili birimleri ve Bağdat yönetimi ile tam koordinasyon içinde hareket edildileceğini ifade etti.

Üretimin durdurulmasının ardından Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak, sahadaki güvenlik sorununun elektrik santrallerine giden gaz akışını kestiğini bildirdi. Bu durumun elektrik şebekesinde yaklaşık 2 bin 500 megavatlık (MW) bir üretim kaybına yol açtığı kaydedildi.

Bakanlık, kesintinin geçici olduğunu vurgulayarak, gaz sevkiyatının normale dönmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması için ilgili tüm tarafların temas halinde olduğunu belirtti.

Çemçemal sınırları içerisinde yer alan Kor Mor gaz sahası, Kürdistan Bölgesi’ndeki elektrik santralleri için en temel doğal gaz kaynağı olma özelliğini taşıyor. Bölge için hayati öneme sahip olan saha, geçmiş dönemlerde de defalarca füze ve dron saldırılarının hedefi olmuştu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bu tür stratejik tesislerin güvenliğini sağlamak ve saldırıların tekrarlanmasını önlemek amacıyla federal hükümet ile iş birliği ve güvenlik önlemlerinin artırılması noktasında diplomatik girişimlerini sürdürüyor.