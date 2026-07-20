AK Partili Usta: Meclis olağanüstü toplantıya çağrılabilir

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, ''çerçeve yasaya'' ilişkin yaptığı açıklamada, "Meclisimizi kapatırız, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağırabilir, bu yasa da görüşülebilir. Bu tip alternatifleri açığız şu anda." dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Usta, bugün (20 Temmuz 2026) Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen Anadolu Sohbetleri programı kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

Usta, barış süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için Meclisin tekrar olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini, bu tür alternatiflere açık olduklarını bildirdi.

Barrış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usta, yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sadece sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımızın dışında da ülkemize tehdit olabilecek her unsurun artık bitirilmesi konusunda kararlıyız. Numan Bey’in başkanlığında daha öncesinde de heyetler kuruldu, ziyaretler yapıldı. Şu anda da yasal bir düzenlemeyle ilgili çalışma devam ediyor. Bu çalışma aslında çerçeve bir çalışma diyebiliriz. Burada bütün partilerin uzlaşısıyla birlikte bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Numan Bey, görüşmelerini devam ettiriyor. Buradan güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum. Hem ülkemizin hem de bölgemizin önünü açacak düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum. Henüz görüşmeler devam ediyor. Evet, silahları bıraktılar. Silahlı mücadele bitti. Ama bunun yanında yeni bir yapılanmanın da kurulmaması için birtakım düzenlemelerin olması gerekiyor."

Usta, Meclisin temmuz sonu veya ağustos başında tatile girmesinin planlandığını ancak süreç kapsamındaki yasal düzenlemeler için tekrar olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini belirtti.

Usta, "DEM Parti’nin birtakım talepleri ve beklentileri var. Türkiye’nin demokratik olarak, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve ortak akılla iyi bir yasa teklifi kısa sürede gelecek diye düşünüyorum. Çalışmalar devam edebilir. Meclis'imizi kapatırız, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağırabilir, bu yasa da görüşülebilir. Bu tip alternatifleri açığız şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Genel af beklentilerine yönelik tartışmalarla ilgili Usta, "Genel bir af beklentisi var tabii ki. Ama bunu şu an için genel söylemem zor. Daha önce Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda ve kendi aramızdaki istişarelerde 'Devlete karşı işlenmiş birtakım suçları devlet affedebilir' diye düşündük. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda, devletin kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Orada kişinin hukuku ve hakkı devreye giriyor. O yüzden bunu bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bu daha çok ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yürütülen PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacaktır." diye konuştu.