ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti: Brent 90 doları aştı

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Orta Doğu’da ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ve karşılıklı saldırılar, küresel petrol piyasalarında sert yükselişe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 90,48 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 88,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 88,1 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,7 artarak 90,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 83,70 dolardan alıcı buldu.

Bölgedeki askeri hareketlilik dokuzuncu gününe girerken; ABD ordusunun İran topraklarındaki hedeflere yönelik hava saldırıları devam ediyor. Buna karşılık İran, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde bulunan ABD askeri üslerini hedef aldığını duyurdu.

Gerilim deniz yollarına da sıçramış durumda. ABD yönetimi, İran limanlarına yönelik bir deniz ablukası uygulanacağını açıklarken; Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı’ndan geçiş kurallarını ihlal eden gemilerin hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından paylaşılan verilere göre bölgedeki çatışma riskine rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki trafik tamamen durmadı. Pazar günü dört geminin boğazdan geçtiği, cuma gününden bu yana ise en az geminin yükleme yapmak üzere boğaza giriş yaptığı bildirildi.

Analistler, çatışmaların şiddetlenmesi durumunda arz güvenliğine yönelik endişelerin fiyatları daha da yukarı çekebileceği konusunda uyarıyor.