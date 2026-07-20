İranlı Sözcü Bekayi: Zeydi ile birkaç anlaşma imzalayacağız

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Tahran ziyaretinin ikili köklü ilişkilerin ve ortak çıkarların bir teyidi niteliğinde olduğunu belirterek, temaslar kapsamında çeşitli stratejik anlaşmalara imza atılacağını bildirdi.

Sözcü Bekayi, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Tahran’a gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ve Irak arasındaki ilişkilerin kritik önemine vurgu yapan Sözcü Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"İran ile Irak arasındaki ilişkilerin önemini herkes bilmektedir. Bizler, Irak’ın istikrarına, refahına, egemenliğine ve bağımsızlığına her zaman hususi bir saygı gösterdik, aynı şekilde Irak’ın iç dinamiklerindeki değişimleri de saygıyla karşılıyoruz. Bu tutumumuz, Irak da dahil olmak üzere bölge ülkelerinin iç işlerine sürekli müdahale eden ve kendi tahakkümünü dayatan ABD politikalarının tam aksini teşkil etmektedir."

Irak Başbakanı’nın ziyaretini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Bekayi, "Irak Başbakanı Zeydi ve beraberindeki heyeti şimdiden saygıyla selamlıyoruz. Bu ziyaretin, komşu ve Müslüman iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir dönüm noktası olacağına inancımız tamdır." dedi.

Ziyaretin içeriğine dair detaylar paylaşan İranlı Sözcü, Tahran ve Bağdat arasındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin, özellikle de ekonomi, ticaret ve sınır güvenliğinin pekiştirilmesi alanlarında geliştirilmesinin masaya yatırılacağını aktardı.

İsmail Bekayi, temaslar vesilesiyle iki ülke arasında çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan bugün (20 Temmuz 2026) konuya ilişkin açıklama yapan Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, Ali Zeydi’nin yakın zamanda hem İran’ı hem de Türkiye’yi kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Abudi, Irak’ın bölgesel gerilimi düşürme, diyaloğu teşvik etme ve bölge istikrarını sağlama konusunda kilit bir role sahip olduğunu vurguladı.