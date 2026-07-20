Pezeşkiyan: Mutabakatın hiçbir maddesinden geri adım atmadık

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin mevcut şartlar altında adeta savaş benzeri bir süreçten geçtiğini belirterek, Washington ile yürütülen temaslarda Tahran'ın milli çıkarlarını koruma hususundaki kararlılığını tam anlamıyla sürdürdüğünü söyledi.

İran Yargı Erki Yüksek Konseyinin bugünkü (20 Temmuz 2026) toplantısında bir konuşma yapan Mesud Pezeşkiyan, olağanüstü bir dönemden geçilmesi nedeniyle ülkenin yönetiminde geçmişteki rutin prosedür ve düzenlemelerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

Mesud Pezeşkiyan, "Bu kritik süreci atlatabilmek için devletin tüm erki ve organları arasında birlik, beraberlik ve koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Uluslararası ilişkilerin detaylarına ve Tahran ile Washington arasında son dönemde sağlanan uzlaşıya değinen İran Cumhurbaşkanı, üzerinde mutabakata varılan 14 maddenin hiçbirinde taviz vermediklerini açıkladı.

Pezeşkiyan, sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İran’ın aleyhine olacak tek bir imtiyaz dahi verilmediği gibi, yapılan detaylı incelemeler bu mutabakatın büyük ölçüde İslam Cumhuriyeti’nin lehine olduğunu göstermektedir. Metinde sadece Amerikan tarafına tek taraflı çıkar sağlayacak hiçbir madde yer almamaktadır. Haklarımızın, ilkelerimizin ve devrim değerlerinin korunması bizim için kırmızıçizgi olmuştur."

Konuşmasının devamında iç siyasete ve halkın geçim sıkıntısına dikkat çeken Pezeşkiyan, vatandaşların yoksulluk, işsizlik ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir tabloyu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Hükümetinin adaletsiz yapısal sorunları çözüme kavuşturmak adına kararlılıkla çalışacağını sözlerine ekleyen Pezeşkiyan, tüm imkanların halka hizmet etmek ve ülke ekonomisini iyileştirmek için seferber edileceğini vurguladı.