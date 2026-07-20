İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu

2 saat önce

İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Burnham, bugün (20 Temmuz 2026) Kral III. Charles ile yaptığı görüşmenin ardından Keir Starmer'ın yerini alarak İngiltere'nin 59. ve son 10 yıldaki yedinci başbakanı oldu.

Başkent Londra'daki başbakanlık konutu önünde yapacağı ilk konuşmasında Burnham'ın, insanlara "daha fazla nefes alma alanı" sağlayacağına söz vermesi bekleniyor.

Burnham, İngiltere'de başbakanların sık değiştiğinin farkında olduğunu, siyasetin daha "istikrarlı ve sorumlu" olması gerektiğini söyleyecek.

Ayrıca bu dönemi "düşünme ve kararlılık" dönemi olarak nitelendirmesi ve İngiltere'nin karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda dürüst olması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.