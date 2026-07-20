Dünya Kupası sonrası FIFA sıralaması değişti: İspanya zirvede

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2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA sıralaması da güncellendi. Finalde Arjantin’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya, liderlik koltuğuna oturdu.

Dünya Kupası finalinde uzatma devrelerinde bulduğu golle Arjantin'i 1-0 yenerek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanan İspanya, bu başarısını dünya sıralamasına da taşıdı. Turnuva öncesinde 3. sırada bulunan İspanya, 1995.88 puanla Arjantin’i geride bırakarak zirveye yerleşti. Üst üste ikinci kez final oynama başarısı gösteren Arjantin ise 1970.37 puanla ikinci sırada yer aldı.

Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Norveç, çeyrek finale kadar yükseldiği organizasyonun ardından 12 basamak birden tırmanarak 19. sıraya yerleşti. Ev sahiplerinden Meksika, son 16 turunda elenmesine rağmen sergilediği performansla 4 basamak yükselerek ilk 10’a girmeyi başardı. Öte yandan, son 32 turunda Paraguay’a elenerek hayal kırıklığı yaratan Almanya, 12. sıraya kadar geriledi.

Turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, organizasyon sürecinde yaşadığı puan kayıplarıyla sıralamada dalgalanma yaşadı. Grup aşamasındaki sonuçların ardından bir ara 32. sıraya kadar gerileyen ay-yıldızlılar, turnuva sonunda güncellenen listede 10 basamaklık bir kayıpla 27. sırada yer buldu.

Güncellenen listede ilk 10 sırada yer alan takımlar ve puanları şu şekilde:

İspanya: 1995.88

Arjantin: 1970.37

Fransa: 1948.97

İngiltere: 1922.83

Brezilya: 1804.92

Fas: 1803.99

Portekiz: 1787.85

Belçika: 1778.36

Hollanda: 1775.54

Meksika: 1754.30