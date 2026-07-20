Irak Merkez Bankası verileri: Kasa likiditesinde %70,3'lük düşüş

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Irak Merkez Bankası, tarafından bugün (20 Temmuz 2026) yayımlanan resmi veriler, banka kasasındaki nakit likiditesinde 2026 yılının ilk dört ayında belirgin bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.

Verilere göre 2025 yılı aralık ayı sonunda 1,907 trilyon dinar seviyesinde bulunan nakit rezervi, 2026 yılı nisan ayı sonu itibarıyla 566 milyar dinara geriledi.

Yayımlanan raporda, nakit likiditesindeki düşüş trendinin aylara göre dağılımı şu şekilde kaydedildi:

Ocak 2026: 1,524 trilyon dinar

Şubat 2026: 1,005 trilyon dinar

Mart 2026: 849 milyar dinar

Nisan 2026: 566 milyar dinar (en düşük seviye)

Söz konusu veriler, Merkez Bankası kasasındaki nakit varlığının dört aylık süreçte yaklaşık 1,341 trilyon dinar kayıpla %70,3 oranında eridiğini göstermektedir.

Mevcut likidite seviyesi, 2023 yılı sonunda kaydedilen 323 milyar dinarlık seviyenin üzerinde seyretse de nakit miktarının 2,092 trilyon dinar olarak gerçekleştiği 2024 yılı sonu verileriyle kıyaslandığında %72,9’luk dikkat çekici bir düşüşe işaret ediyor.

Öte yandan açıklanan veriler, 2026 yılının ocak-nisan döneminde resmi dolar kurunun 1 USD = 1.300 IQD seviyesinde sabit kaldığını gösterdi. Buna karşın ülke genelindeki enflasyon oranında kademeli bir artış gözlendi, ocak ayında %0,9 seviyesinde olan enflasyon, nisan ayı sonunda %1,7’ye yükseldi.