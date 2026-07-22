Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

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Türkiye’nin Kütahya ilinde bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, bu sabah )22 Temmuz 2026) Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.