WSJ iddiası: Trump, Suudi Arabistan ile dev nükleer anlaşmayı onayladı

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Washington ile Riyad hattında onlarca milyar dolarlık nükleer pazarlıkta son noktaya gelindi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Arabistan’a sivil nükleer teknoloji transferini içeren ve bu ülkeye uranyum zenginleştirme kapısını aralayan dev anlaşmayı onayladığı iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Donald Trump, Suudi Arabistan'a sivil nükleer program sağlanmasını ve uranyum zenginleştirilmesinin önünün açılmasını öngören dev anlaşmayı onayladı. 30 yıl sürmesi planlanan anlaşmanın on milyarlarca dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının geliştirilmesinde ABD'li şirketlere merkezi bir rol verilmesi amaçlanıyor.

Haberde yer alan iddialara göre ABD ve Suudi Arabistan'ın ortak değerlendirmesi sonucu gerekli görülmesi halinde, Amerikan şirketlerinin ülkede bir uranyum zenginleştirme tesisi kurması da şartlar arasında yer alıyor.

Trump yönetimi yetkilileri, uranyum zenginleştirme tesislerinin Amerikan şirketlerince kurulması şartının Washington'a Riyad'ın nükleer programı üzerinde doğrudan denetim ve nüfuz sağlayacağını savunuyor.

Haberde, yetkililerin bu yöntemi nükleer programın askeri amaçlarla kötüye kullanılmasını önlemenin bir garantisi olarak gördükleri ifade edildi.

Taslağı tamamlanan anlaşmanın önümüzdeki günlerde değerlendirilmek üzere ABD Kongresine sunulması bekleniyor.