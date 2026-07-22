CHP’de deprem: 400 bin üye istifa etti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel’in yeni partisinin kuruluşuna destek verdikleri veya bu siyasi harekette yer aldıkları gerekçesiyle 7 ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulunun görevden alındığını resmen duyurdu.

Görevden alma kararı, CHP'nin kitlesel bir çözülmeyle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi. Özgür Özel’in Meclisteki veda konuşması ve "Yeni Parti"yi ilan etmesinin hemen ardından yaklaşık 400 bin üye CHP’den istifa etti.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki partiyi sarsan bu büyük istifa dalgası, milletvekilleri düzeyinde de yaşanması beklenen geniş çaplı bir kopuşla eş zamanlı ilerliyor.

Mevcut 94 CHP milletvekilinin Özel’in hareketine katılmasının beklendiği belirtiliyor. Bu durum gerçekleşirse CHP’nin Meclisteki sandalye sayısı 41’e düşecek ve parti, TBMM’deki en büyük ikinci parti konumundan beşinci sıraya gerileyecek.

Bu tablo, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi yeniden devralmasından bu yana partinin tarihindeki en büyük kırılma olarak değerlendiriliyor.

CHP içindeki bu çalkantı, Ankara Mahkemesinin CHP’nin 38. Olağan Kurultayını iptal etme kararının ardından patlak verdi.

Söz konusu yargı kararıyla Özgür Özel genel başkanlıktan düşürülmüş ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.