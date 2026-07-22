Bakanlar Kurulu: Kürdistan Bölgesi, gerilim ve çatışmaların bir parçası değildir

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Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, gerçekleştirdiği haftalık toplantısında güvenlik, kamu hizmetleri ve ekonomik reformlara ilişkin bir dizi stratejik karar aldı. Toplantıda elektrik borçlarından trafik cezalarına kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında bugün (22 Temmuz 2026) haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının başlangıcında Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları en sert şekilde kınadı. Bu saldırıların sadece Kürdistan Bölgesi’nin değil, tüm bölgenin huzur ve istikrarını bozmayı hedeflediği vurgulandı. Kurul, Kürdistan Bölgesi’nin bölgesel gerilimlerin bir parçası olmadığını, aksine her zaman barış ve istikrar faktörü olmaya devam edeceğini belirterek saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Vatandaşların üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla İçişleri Bakanlığının sunduğu öneri doğrultusunda; 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında ödenen trafik cezalarında yüzde 20 oranında indirim yapılması kararlaştırıldı.

Doğal Kaynaklar Bakan Vekili tarafından sunulan akaryakıt raporu doğrultusunda, piyasadaki benzin fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar ele alındı. Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarındaki artışla mücadele edilmesi ve arzın artırılması için ilgili bakanlığı görevlendirdi. Ayrıca, akaryakıt istasyonlarında fiyat ve kalite kontrolünün sağlanması amacıyla denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verildi.

Enerji sektöründe vatandaşlara destek olmak amacıyla elektrik borçlarında kapsamlı bir indirim paketine onay verildi. Buna göre:

Konut ve tarım abonelerinin birikmiş borçlarına yüzde 50 indirim, sanayi, ticaret ve kamu sektörü abonelerinin borçlarına ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Söz konusu indirimler, 24 saat kesintisiz elektrik sağlayan "Runaki" projesi öncesindeki eski borçları kapsayacak. Yeni projenin aylık ödemeleri ise normal seyrinde devam edecek. Elektrik Bakanlığının uygulama mekanizmasını ve tarihlerini kısa süre içinde duyuracağı belirtildi.

Toplantının son bölümünde, kamu personeline yönelik ücretsiz izin haklarının yeniden düzenlenmesi konusu ele alındı. Bakanlar Kurulu, ücretsiz izin prosedürlerini yeni Birleşik Emeklilik Yasası ve kamu hizmeti mevzuatlarıyla uyumlu hale getirecek tavsiyeleri onayladı. Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Konseyi, konuya ilişkin ayrıntıları hazırlamakla görevlendirildi.